Фигурист Кондратюк сравнил свой сезон с картиной «Крик» Эдварда Мунка

Фигурист Марк Кондратюк с одним падением исполнил произвольную программу в финале Кубка Первого канала. Спортсмен не сумел выехать с четверного тулупа.

За свое выступление он получил 167,21 балла, а в сумме – 250,77.

«Сейчас нет мыслей отдыхать, буду продолжать работать во имя будущего. Как в целом оценю сезон? Вторая половина успешная, а первая не очень. Но если смотреть в общем, то это мой самый успешный сезон.

С какой картиной могу сравнить его? Моментами этот сезон напоминал картину «Крик» Мунка. Пусть будет он», — рассказал Кондратюк в микст-зоне.

Кондратюк параллельно со спортом занимается современным искусством и пишет собственные картины.

Ранее Кондратюк рассказал, как присутствие Евгении Медведевой на трибунах повлияло на его прокат.