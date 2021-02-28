«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче АПЛ

«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью в лондонском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Селлхерст Парк», завершилась со счетом 0:0.

После 26 туров «Кристал Пэлас» (33 очка) занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (23) располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед», а «Фулхэм» дома сыграет с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» оказался сильнее лондонского «Вест Хэма».

Англия. Премьер-лига. 26-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) — «Фулхэм» (Лондон) — 0:0