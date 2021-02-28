Вяльбе не стала ругать Ретивых за упущенное золото ЧМ-2021

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление и результат мужчин в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые награды.

«Я не могу предъявить претензии Глебу: когда человек не может, он не прыгнет выше себя. У него не те движения и так далее. Но у нас нет другого, к сожалению.

Ставить Терентьева, мне кажется, было очень опасно. Тем более, Саша тяготеет к «классике», у Глеба больше опыта, он более универсальный», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что лыжница Юлия Ступак расплакалась в эфире после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.