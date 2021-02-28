«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом»

В очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Магомед Шари-Сулейманов и Реми Кабелла.

У гостей дубль на свой счет записал Рафал Аугустыняк.

Отметим, что хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления Игоря Смольникова.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после двух результативных передач в матче чемпионата Франции против «Бреста».