«Динамо» в большинстве обыграло «Ахмат» в 20-м туре РПЛ

В очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» уступил столичному «Динамо».

Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Арсен Захарян.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Антон Швец.

Отметим, что хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления Артема Тимофеева.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после двух результативных передач в матче чемпионата Франции против «Бреста».