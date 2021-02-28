Косторная без падений исполнила произвольную программу в финале Кубка России

Алена Косторная с трудом исполнила свою новую произвольную программу в рамках финала Кубка России по фигурному катанию.

Фигуристка выступала под произведения «My Way» и «Yellow Moon» итальянского композитора Луки Д'Альберто.

В ходе проката ученица академии Евгения Плющенко смогла исполнить двойной аксель, тройной лутц + двойной тулуп (вместо 3+3), тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + двойной сальхов (вместо тройного) и тройной лутц (с недокрутом).

За свое выступление Косторная получила 140,06 балла, а в сумме за две программы — 210,20.



Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.