Ученица Тутберидзе впервые в карьере исполнила два четверных прыжка на финале Кубка России

Майя Хромых без ошибок прокатала произвольную программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под композицию Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме» и сумела впервые в карьере исполнить два четверных прыжка — тулуп и сальхов, с которых раньше всегда падала.

В ходе проката фигуристка исполнила четверной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер + двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

За свое выступление Хромых получила 162,19 балла, а в сумме за две программы — 235,96.

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.