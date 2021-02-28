Лыжник Большунов оценил свою форму на ЧМ-2021

Российский лыжник Александр Большунов оценил свою форму на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, еще неделю назад он даже и подумать не мог о том, что будет бежать на стартах мирового первенства.

«На самом деле семь дней назад я не думал, что могу бежать гонки, были сопли и слезы, все вместе.

19 февраля я еще даже не тренировался и планировал выступить только в последних гонках чемпионата мира. А сейчас я уже в первый день в личном спринте показываю неплохой результат», — сказал Большунов.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уладил конфликт с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.