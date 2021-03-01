«Атлетико» победил «Вильярреал» и упрочил лидерство в Ла Лиге

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте «матрасники» вышли вперед благодаря автоголу Альфонсон Педрасы, а на 69-й окончательную точку в игре поставил мяч, забитый Жоау Фелишем.

«Атлетико» с 58 очками лидирует в турнирной таблице и имеет матч в запасе. Ближайший преследователь — «Барселона» — в пяти баллах.

Ранее «Барселона» обыграла «Севилью» и обогнала «Реал».

Футбол. Ла Лига. 25-й тур

«Вильярреал» (Вильярреал) — «Атлетико М» (Мадрид) — 0:2

Голы: 0:1 — Педраса, 25 (автогол); 0:2 — Фелиш, 69