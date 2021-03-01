В сборной Норвегии осудили Большунова за поведение после командного спринта

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен раскритиковал поступок российского лыжника Александра Большунова во время командного спринт на ЧМ-2021.

Большунов, бежавший первым номером, после финиша не подошел к своему напарнику Глебу Ретивых. На заключительном этапе Ретивых проиграл борьбу норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки, в результате чего сборная России осталась с бронзой. Встретились и начали общаться россияне только на цветочной церемонии, чего не поняли в сборной Норвегии.

«В нашей команде такое было бы неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают», — цитирует Монсена NRK.

Ранее отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз».