В сборной Норвегии осудили Большунова за поведение после командного спринта

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ХимкиУфа
2:1
закончен
ЗенитРостов
2:2
закончен
СочиАрсенал
4:0
закончен
Локомотив МЦСКА
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
2:1
закончен
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
Лидс ЮнайтедАстон Вилла
0:1
закончен
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
1:1
закончен
Испания / Примера
ЭйбарУэска
1:1
закончен
СевильяБарселона
0:2
закончен
АлавесОсасуна
0:1
закончен
ХетафеВаленсия
3:0
закончен
Олимп ФНЛ
ЕнисейВолгарь
1:4
закончен
ОренбургФакел
1:2
закончен
Спартак-2Динамо-Брянск
0:0
закончен
Нижний НовгородКрылья Советов
0:1
закончен
ВелесАкрон
1:1
закончен
ИртышНефтехимик
1:2
закончен
АланияТомь
2:3
закончен
ЧайкаШинник
5:1
закончен
ТекстильщикЧертаново
1:0
закончен
Торпедо МСКА-Хабаровск
0:0
закончен
БалтикаКраснодар-2
2:0
закончен
Франция / Лига 1
БордоМетц
1:2
закончен
ДижонПСЖ
0:4
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольДнепр-1
2:2
закончен
ВорсклаАлександрия
3:1
закончен
КолосРух В
1:2
закончен
Италия / Серия А
СпецияПарма
2:2
закончен
БолоньяЛацио
2:0
закончен
ВеронаЮвентус
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартШальке-04
5:1
закончен
ВольфсбургГерта
2:0
закончен
Боруссия ДАрминия
3:0
закончен
БаварияКёльн
5:1
закончен
РБ ЛейпцигБоруссия М
3:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
АвтомобилистСибирь
0:4
закончен
АвангардБарыс
5:2
закончен
ХК СочиСеверсталь
2:4
закончен
Ак БарсЦСКА
0:1
закончен
Куньлунь Ред СтарДинамо М
1:5
закончен
ЛокомотивСалават Юлаев
4:1
закончен
НефтехимикТорпедо
3:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
СпартакВитязь
3:5
закончен
Динамо РАмур
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
3:6
закончен
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
2:1
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
3:4 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
5:0
закончен
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (Б)
закончен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
0:4
закончен
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
3:5
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
2:6
закончен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
2:1 (ОТ)
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
6:7
закончен
Единая лига ВТБ
УНИКС Нижний Новгород
87:56
закончен
Локомотив-Кубань Енисей
100:98
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Скиатлон
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Короткая программа. Мужчины
закончен
Женщины. Короткая программа
закончен
Россия / Премьер-Лига
Спартак МРубин
0:2
закончен
АхматДинамо М
1:2
закончен
КраснодарУрал
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиАрсенал
1:3
закончен
Кристал ПэласФулхэм
0:0
закончен
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
4:0
закончен
ЧелсиМанчестер Юнайтед
0:0
закончен
Шеффилд ЮнайтедЛиверпуль
0:2
закончен
Италия / Серия А
СампдорияАталанта
0:2
закончен
Интер МДженоа
3:0
закончен
УдинезеФиорентина
1:0
закончен
КротонеКальяри
0:2
закончен
НаполиБеневенто
2:0
закончен
РомаМилан
1:2
закончен
Франция / Лига 1
МонакоБрест
2:0
закончен
РеймсМонпелье
0:0
закончен
НимНант
1:1
закончен
ЛорьянСент-Этьен
2:1
закончен
АнжеЛанс
2:2
закончен
ЛилльСтрасбург
1:1
закончен
МарсельЛион
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайОлимпик Д
2:1
закончен
Шахтёр ДЗаря
0:1
закончен
ЛьвовДинамо К
1:4
закончен
Германия / Бундеслига
УнионХоффенхайм
1:1
закончен
МайнцАугсбург
0:1
закончен
БайерФрайбург
1:2
закончен
Испания / Примера
СельтаВальядолид
1:1
закончен
КадисБетис
0:1
закончен
ГранадаЭльче
2:1
закончен
ВильярреалАтлетико М
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
1:4
закончен
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
3:1
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
2:0
2 период
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
03:00
Единая лига ВТБ
Автодор Цмоки-Минск
113:66
закончен
Химки Зелёна-Гура
94:99
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира
Командный спринт
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Произвольная программа женщин
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонСаутгемптон
23:00
Испания / Примера
Реал МадридРеал Сосьедад
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
04:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
06:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Единая лига ВТБ
Астана Калев
16:30
Развернуть

Спортивные новости

В сборной Норвегии осудили Большунова за поведение после командного спринта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен раскритиковал поступок российского лыжника Александра Большунова во время командного спринт на ЧМ-2021.

Большунов, бежавший первым номером, после финиша не подошел к своему напарнику Глебу Ретивых. На заключительном этапе Ретивых проиграл борьбу норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки, в результате чего сборная России осталась с бронзой. Встретились и начали общаться россияне только на цветочной церемонии, чего не поняли в сборной Норвегии.

«В нашей команде такое было бы неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают», — цитирует Монсена NRK.

Ранее отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.