«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» Малкина благодаря шатауту Сорокина

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, проходившая на домашнем льду «островитян», завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Барри Тротца.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил второй шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков. Его соотечественник и коллега по амплуа Семен Варламов провел игру на скамейке.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативных очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности 0.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:0
1:0 – Вальстрём (Ледди, Бейли) – 19:20' (5x4)
2:0 – Пажо (Бейли, Вальстрём) – 34:56' (5x4)