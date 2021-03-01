«Ливерпуль» забил 7000-й гол в высшем дивизионе Англии

«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных». Автором одного гола стал полузащитник Кертис Джонс, также в свои ворота мяч срезал защитник «Шеффилда» Кин Брайан после удара Роберто Фирмино.

Второй гол стал для «Ливерпуля» 7000-м в матчах высшего английского дивизиона. Больше в истории забил только «Эвертон» — 7108.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард может сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».