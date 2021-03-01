Боец Мирзаев рассказал о мечте умереть в клетке

Боец смешанного стиля Расул Мирзаев рассказал, что мечтает уйти из жизни, продолжая драться.

«У меня такая мечта — умереть в клетке. Бои — это моя жизнь, это моя работа. С самого детства этим занимаюсь и, собственно, это мечта моя — умереть в клетке. Это словно гладиаторские бои: воин выходит и умирает. Что может быть еще лучше?» – приводит слова спортсмена «СЭ».

34-летний Мирзаев дебютировал в профессиональных MMA в 2009-м. На его счету 18 побед и три поражения.

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