Юный хоккеист сломал шею в матче Кубка Москвы и впал в кому

Во время одного из матчей Кубка Москвы по хоккею среди команд 2010 года рождения случился опасный эпизод.

Игрок из команды «Пингвины», встречавшейся с «Львами ЦХМ», в первом периоде получил тяжелую травму. После толчка соперника ребенок ударился о борт головой и потерял сознание. Хоккеиста срочно доставили в больницу, где он впал в кому почти на сутки. Сообщается, что у игрока диагностирован перелом 7-го и 8-го шейных позвонков.

Видео эпизода опубликовано в Instagram сайта children-hockey.ru.

Ранее сообщалось, что фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей из-за ситуации в стране.