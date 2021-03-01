Медведева и Ягудин сыграют в сериале про фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева примут участие в съемках сериала «Последний аксель», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Также фигуристка и ее мама Жанна консультировали съемочную группу.

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. Актеры, которым предстоит исполнить роли фигуристов, в настоящее время тренируются в школе Алексея Мишина. При этом у них будут дублеры из числа профессиональных спортсменов. Дублером главной героини станет 16-летняя фигуристка Софья Мороз.

Режиссером «Последнего акселя» является Анарио Мамедов.

Ягудин — чемпион Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Также он является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем первенств Европы и двукратным победителем финалов Гран-при.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

Ранее Медведева пошутила о реакции фанатов на ее высказывания после командного турнира.