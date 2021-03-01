Вяльбе назвала шестерых участников индивидуальных гонок на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала шестерых участников индивидуальных гонок на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Функционер заявила, что в национальной команде еще есть дискуссии.

«Единственное, что скажу, — это то, что побегут лидеры. Побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко. У ребят все побегут, кто себя в этом виде программы себя лучше чувствует. Ждем Дениса Спицова, Андрей Мельниченко. Безусловно, есть Александр Большунов», — заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Женская индивидуальная гонка пройдет 2 марта. Начало — в 15.15 мск. Мужской старт запланирован на следующий день, начало — также в 15.15.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не стала ругать Глеба Ретивых за упущенное золото чемпионата мира.