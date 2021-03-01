Россия потребовала у Испании выдачи лечившего фристайлистку Чаадаеву врача

Генпрокуратура России потребовала у Испании экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Врач обвиняется в хищении более 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой.

«Сегодня Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции Испании запрос о его выдаче. Взаимодействие с испанской стороной по вопросу экстрадиции Блюма продолжается», — заявили в пресс-службе генпрокуратуры.

Уголовное дело в отношении Блюма было возбужденно в сентябре 2019 года. Он незаконно присвоил деньги Чаадаевой, заключив с ней контракт на проведение оздоровительной программы.

Спортсменка получила перелом позвоночника со смещением во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что в Испании задержали врача, проходящего по делу фристайлистки Чаадаевой.