Президент «Ахмата» саркастически обратился к арбитру матча с «Динамо»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов саркастически обратился к арбитру Владиславу Бездородову после матча 20-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На седьмой минуте игры судья назначил в ворота хозяев пенальти, который реализовал Даниил Фомин, а на 77-й удалил полузащитника «Ахмата» Артема Тимофеева за вторую желтую карточку.

«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, Вы самый лучший судья в мире», — написал Даудов в Instagram.

Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскритиковал работу арбитров.