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Спортивные новости

Подрядчик по гарантии устранит дефект на «Самара Арене»

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Подрядчик устранит дефекты, которые были выявлены на «Самара Арене», сообщил ТАСС директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

Ранее стало известно, что на стадионе лопнули стальные балки. Иванов заявил, что, согласно комиссионному заключению, дефект носит локальный характер, а сама горизонтальная связь не является несущей. По словам функционера, причиной разрыва стало некачественное выполнение сварочного шва. Директор ГАУ СО «Самара-Арена» добавил, что дефект относится к гарантийному случаю, поэтому его устранит подрядчик.

Пресс-секретарь генерального подрядчика ПСО «Казань» Светлана Брайловская сказала, что в настоящее время на стадионе проводится работа по устранению разрыва.

«Что касается трещины, то, со слов проектантов, никакой угрозы она не представляет. Эксперты разберутся, в чем причина. Сейчас проводятся мероприятия по устранению трещины», — сказала Брайловская.

Сооружение было введено в эксплуатацию в апреле 2018 года. На стадионе прошли шесть матчей чемпионата мира 2018 года. Арена является домашней для клуба Олимп - Футбольной национальной лиги «Крылья Советов». Ближайший домашний матч команда проведет на резервном стадионе «Металлург».

Ранее «Волгоград Арена» была признана лучшим стадионом в мире по версии портала StadiumDB.

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