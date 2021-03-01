«Барселона» выступила с заявлением по поводу обысков в клубе

«Барселона» на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу обысков в клубе.

«Барселона» с огромным уважением относится к существующему судебному процессу и принципу презумпции невиновности тех лиц, которые были в нем упомянуты. Мы оказываем полное содействие юристам и полицейским в установлении фактов, подлежащих расследованию», — говорится в опубликованном тексте.

Напомним, что по его итогам уже был арестован президент клуба Жозеп Бартомеу.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов раскрыл функции жены Леонида Федуна Заремы Салиховой в клубе.