Вяльбе прокомментировала травму Спицова на тренировке ЧМ-2021

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала травму Дениса Спицова на тренировке по ходу чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе.

По ее словам, спортсмен получил повреждение на том же месте, где до этого сломался Сергей Устюгов.

«Он был в очень хорошем состоянии; я очень рассчитывала на то, что он пробежит эстафету. Он тренировался и даже думал о том, чтобы как-то заморозить руку. Но там такой перелом неудачный, скрученный.

Врач и здесь осмотрел, и нам по фото подтвердили, что если руку нагрузить, то он ее просто доломает. Решили не рисковать», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что шведской лыжнице Мае Дальквист до конца чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе запретили целоваться с американцем Кевином Больгером.