Появились подробности перелома руки лыжника Спицова

Появились подробности перелома руки лыжника Дениса Спицова, сообщает «СЭ».

По словам мануального терапевта сборной России Сергея Чечиля, спортсмен неудачно упал.

«Во время падения палка была в руках. В месте, где Денис держал ее, произошло сдавливание кости. В месте фиксации произошел продольный, частично винтообразный перелом пятой пястной кости.

Смещение блоков небольшое, возможно консервативное лечение», — сказал Чечиль.

Ранее сообщалось, что шведской лыжнице Мае Дальквист до конца чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе запретили целоваться с американцем Кевином Больгером.