Елизавета Туктамышева отреагировала на попадание на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Соответствующий пост 24-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram.

«Oh, shit, here we go again», — подписала фото фигуристка, добавив хэштег #Stockholm2021.



Напомним, что Туктамышева становилась победительницей мирового первенства в 2015 году.

