В РПЦ назвали бои без правил антихристианским спортом

Представитель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан поделился отношением церкви к смешанным единоборствам (ММА).

По его словам, в боях отсутствует свод этических норм и правил, что не соотносится с религией.

«Насчет побить — это больше относится к страшному, кровавому спорту как «бои без правил». Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности», — заявил эксперт в интервью «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российский боец Александр Емельяненко может подписать контракт с промоушеном, занимающимся организацией поединков на голых кулаках.