Мазепин впервые высказался о скандальном видео со своим участием

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин высказался о случившемся скандале с его участием в декабре прошлого года.

Тогда 21-летний спортсмен опубликовал в Instagram-stories ролик, на котором трогал за грудь свою подругу в машине. Действия Мазепина назвали сексистскими, а болельщики запустили хэштэг #WeSayNoToMazepin. Тем не менее россиянин сохранил только что полученное место в «королевских гонках».

«Прежде всего важно отметить, что мое поведение было некорректным. Я в полной мере несу эту ответственность. Для меня это стало уроком, я могу уверенно сказать, что стал гораздо лучше разбираться в этом вопросе. Так что какой-то позитивный момент во всем случившемся все-таки есть. Я не горжусь тем, что сделал. Но сейчас важно прогрессировать», — цитирует пилота ESPN.

В предстоящем сезоне Мазепин дебютирует в «Формуле-1».

Ранее в «Хаасе» жестко отчитали Мазепина за произошедший инцидент.