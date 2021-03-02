Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар с большой долей вероятности не сыграет с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

FootMercato пишет, что бразильский форвард после травмы приводящей мышцы уже вернулся к тренировкам по индивидуальной программе, однако парижане не хотят рисковать его здоровьем и наверняка не выпустят на игру с каталонцами.

Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта во Франции. Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе угрожал Жорди Альбе убийством во время матча Лиги чемпионов.