Тренер сборной России ответил на критику Вяльбе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что тренерский штаб национальной команды допустил ошибки в ходе подготовки к чемпионату мира — 2021.

На текущем мировом первенстве россияне завоевали две медали — золото команде принес Александр Большунов в скиатлоне, также Большунов в паре с Глебом Ретивых взяли бронзу в спринтерской эстафете.

«Она босс. Она принимает решения. Елена разговаривала со мной тоже. Она сказала: «Маркус, что случилось с Юлией Ступак в скиатлоне?» Это нелегко. Лыжников из моей группы преследовали травмы, так что подготовка к чемпионату мира не была оптимальной. Юлия стала второй на «Тур де Ски», и после этого все ожидают, что она запросто возьмет медали на чемпионате мира, но это так не работает. Конкуренция на «Тур де Ски» была слабее, норвежек там не было. Сейчас все намного сложнее.

Я тоже разочарован результатами, особенно у женщин», – цитирует Крамера Aftonbladet.

Ранее стал известен состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на ЧМ-2021.