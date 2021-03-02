Разорвавший контракт с «Ростовом» Еременко не хочет играть в России

Бывший полузащитник «Ростова» Роман Еременко не рассматривает возможность продолжения карьеры в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщи агент финна Марко Трабукки на фоне новостей об интересе к его клиенту со стороны «Сочи».

«Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», – приводит слова менеджера «СЭ».

33-летний Еременко расторг контракт с «Ростовом» в феврале. В России он также выступал за казанский «Рубин» и московские ЦСКА и «Спартак».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к Еременко.