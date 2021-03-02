Борис Джонсон заявил о готовности Великобритании принять все матчи Евро-2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о готовности страны принять все матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Информацию о намерении британцев перенести турнир полностью на их территорию сообщило издание Sunday Times.

«Если они захотят, чтобы какие-либо другие матчи турнира были проведены у нас, мы, конечно, готовы к этому», — цитирует Джонсона The Sun.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Соревнования должны принять 12 городов Европы, включая Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что болельщики вернутся на стадионы в Англии в мае.