«Миннесота» Капризова в овертайме уступила «Вегасу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Ти-мобайл» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом в овертайме — 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Код Гласс, Николас Хейг, Алекс Тух и Макс Пачиоретти, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Джордан Гринвэй, Ник Бонино и Маркус Фолиньо (дважды).

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в нынешнем сезоне.