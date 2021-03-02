Передача Михеева помогла «Торонто» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Вильям Нюландер и Морган Райлли.

Российский форвард «кленовых листьев» Илья Михеев записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в нынешнем сезоне.