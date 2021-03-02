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Спортивные новости

Форвард «Ливерпуля» Салах может принять участие в Олимпиаде

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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может принять участие в летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Ahran Online.

По информации источника, олимпийская сборная Египта рассчитывает пригласить нападающего мерсисайдцев для участия в Играх вместе с полузащитником лондонского «Арсенала» Мохамедом Эль-Ненни.

Напомним, что согласно правилам в олимпийском футбольном турнире могут выступать игроки не старше 23 лет. Также тренерский штаб имеет право пригласить трех человек, чей возраст превышает допустимый предел.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отпущен из полиции.

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