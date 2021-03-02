Плющенко считает Трусову сильнейшей фигуристкой мира

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает Александру Трусову сильнейшей фигуристкой мира. Об этом он рассказал в интервью Olympic Channel.

По его словам, главной задачей как тренера для него является подготовка атлетов к Олимпийским играм.

Плющенко заявил, что будет помогать Трусовой в изучении пятерного прыжка, и отметил, что он станет главной целью перед Играми в Пекине.

Ранее призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай высказался о непопадании действующей чемпионки Европы Алены Косторной на мировое первенство в Стокгольме.