Призер ОИ: Косторная не смогла бы кататься ни у одного тренера в мире

Призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай высказался о непопадании действующей чемпионки Европы Алены Косторной на мировое первенство в Стокгольме.

По его мнению, ученица Евгения Плющенко заслуженно не прошла отбор на грядущий чемпионат мира.

«Косторная была одной из фавориток ЧМ-2020, но его отметили из-за коронавируса. Этот же сезон — кошмар! И я не говорю про смену тренера. Болезнь, взросление. Думаю, что она не смогла бы кататься ни у одного тренера в мире, даже у Тутберидзе», — сказал Шахрай в интервью «Известиям».

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