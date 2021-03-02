Хабиб назвал имя нового короля легкого дивизиона UFC

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал имя нового короля данного дивизиона. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, сильнейшим легковесом промоушена станет его соотечественник Ислам Махачев.



«В данный момент все говорят о Дастине, Коноре, Чендлере, Джастине, Оливейре, но к концу года все изменится. Я не думаю, что кто-либо способен одолеть Махачева. Он будет править легким дивизионом», — сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявление бойца Хамзата Чимаева о завершении карьеры.