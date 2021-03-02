Лыжник Ретивых признал, что мог допустить ошибку в командном спринте

Российский лыжник Глеб Ретивых в интервью Nettavisen признал, что мог допустить ошибку в командном спринте на чемпионате мира в Обертсдорфе.

По его словам, он был крайне расстроен бронзовой медалью.

«Третье место не лучший результат для нас. Александр отлично работал и передавал эстафету на первом месте. Мне приходилось идти в высоком темпе. Это то, чего он хотел.

Возможно, я ошибся, когда на втором круге пошел в полную силу. На последнем круге уже не хватило сил, чтобы атаковать на подъеме», — сказал Ретивых.

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