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Спортивные новости

Йохауг превзошла Лазутину по количеству золотых медалей на ЧМ

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг превзошла россиянку Ларису Лазутину по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.

На первенстве в немецком Оберстдорфе Йохауг завоевала 12-ю награду высшего достоинства. В активе советской и российской лыжницы Лазутиной 11 побед.

Рекорд по количеству золотых медалей принадлежит норвежке Марит Бьерген (18). Второе место занимает советская и российская лыжница, ныне возглавляющая Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), Елена Вяльбе (14).

Ранее сообщалось, что лучшей из россиянок в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе стала Татьяна Сорина, ставшая пятой.

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