Вяльбе предложила зависящим от соцсетей лыжникам идти в блогеры

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что спортсмены должны отказываться от социальных сетей на время чемпионатов мира и Олимпиад.

«Да, на время чемпионатов мира и Олимпийских игр я хочу забрать телефоны, а лучше на весь сезон. Когда люди по пять часов в день тратят на то, чтобы кому-то ответить, а потом выходят на старт и не могут ничего сделать. Кому нужны эти соцсети? Пусть блогером тогда будет», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Функционер считает, что долгое времяпрепровождение в соцсетях мешает спортсменам психологически расслабиться.

«Думаю, что это в целом мировая проблема, особенно для молодежи, у которых от всего этого едет крыша», — сказала Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее в Норвегии назвали слова Вяльбе о телефонах «гонкой против своих спортсменов».