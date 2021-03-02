Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альпин»

Команда «Формулы-1» «Альпин» подтвердила, что российский пилот Даниил Квят станет резервным пилотом команды в следующем сезоне, сообщается на странице «Альпин» в Twitter.

Отмечается, что молодые пилоты «Альпин» Чжоу Гуаньюя, Кристиана Лундгора и Оскара Пиастри не набрали необходимых баллов для получения суперлицензии «Формулы-1», поэтому они не смогут заменить испанца Фернандо Алонсо или француза Эстебана Окона.

В прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Руководство команды приняло решение не продлевать контракт с россиянином и взяли на его место японского новичка Юки Цунода.

Ранее французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли оценил совместную работу с Квятом.