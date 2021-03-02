В «Альпин» рассказали о сильных сторонах Квята

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о подписании контракта с российским пилотом Даниилом Квятом в качестве резервного пилота.

«На протяжении своей карьеры Даниил сформировал репутацию очень быстрого пилота, но вместе с тем он показывал стойкость. Мы рады, что в момент, когда мы начинаем первую кампанию в «Формуле-1» под названием «Альпин», с нами еще один целеустремленный и талантливый гонщик», — приводит слова Росси Race Fans.

В прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Руководство команды приняло решение не продлевать контракт с россиянином и взяли на его место японского новичка Юки Цунода.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее Квят высказался о подписании контракта с «Альпин».