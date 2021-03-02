Гол Яшкина принес «Динамо» победу над «Северсталью» на старте плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» переиграло череповецкую «Северсталь» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Дмитрий Яшкин.

Вторая встреча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина пройдет в Москве 4 марта.

Ранее магнитогорский «Металлург» переиграл «Барыс» из Нур-Султана в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч

«Динамо» (Москва, Россия) — «Северсталь» (Череповец, Россия) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 — Яшкин (Шипачев, Волков) — 22:17