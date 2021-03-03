Шведский лыжник рассказал об отношениях с россиянами после конфликта

Лыжник сборной Швеции Вильям Порома рассказал о последствиях конфликта с россиянами на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

Тогда 20-летний спортсмен сломал палку Евгению Белову в масс-старте, а в четвертьфинале помешал финишировать Ивану Якимушкину. После этого Порома назвал соперников «тупыми».

По словам шведа, сейчас между ним и российскими лыжниками нет никаких проблем.

«Отношения с русскими? Ха-ха! Думаю, хорошие. К тому же у меня есть друзья в России. Я немного поговорил с теми, с кем у меня были инциденты на «Тур де Ски», сейчас никакой опасности. Думаю, мы теперь друзья. Мы просто обсудили, что такое может случиться с каждым, особенно, когда что-то идет не так, как хочется. Но потом успокаиваешься», — цитирует шведа Expressen.

Ранее Порома заявил о желании тренироваться с Александром Большуновым.