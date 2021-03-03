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Спортивные новости

«Манчестер Сити» одержал 21-ю победу подряд, разгромив «Вулверхэмптон»

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«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дублем отметился Габриэл Жесус, еще один гол на свой счет записал Рияд Марез, также автором автогола стал хавбек «волков» Леандер Дендонкер.

Единственный мяч «Вулверхэмптона» забил Коннор Коди.

Эта победа стала для «горожан» 21-й подряд во всех турнирах

Ранее Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью в чемпионате Англии.

Футбол. Английская премьер-лига. 29-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 4:1
Голы: 1:0 — Дендонкер, 15 (автогол); 1:1 — Коди, 61; 2:1 — Жесус, 80; 3:1 — Марез, 90; 4:1 — Жесус, 90+2

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