Загитова: мою победу на Олимпиаде уже никто не забудет

Российская фигуристка Алина Загитова предположила, что ее победа на Олимпийских играх в Пхенчхане никогда не будет забыта.

«Часто ли я вспоминаю победу на Олимпиаде? Она всегда со мной. Но я предпочитаю жить сегодняшним днем и достигать новых целей. Мою победу в Пхенчхане, наверное, никто уже не забудет. Да и не надо ее забывать», — приводит слова спортсменки Sport24.

18-летняя Загитова в настоящий момент приостановила карьеру.

Ранее сообщалось, что Загитова представит новую программу на шоу Тутберидзе.