Гвардиола высказался о задержании экс-президента «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», высказался о задержаниях в каталонском клубе.

По итогам обысков в офисах сине-гранатовых полиция задержала бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, генерального директора клуба Оскара Грау, главу юридической службы Романа Гомеса Понти и бывшего главу администрации президента Жауме Масферрера. Их подозревают в коррупции.

«Это неприятная ситуация, но я надеюсь, что все закончится хорошо. Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное. Меня беспокоит только то, что через неделю в «Барселоне» будет новый президент. В клубе сложная ситуация, но новому человеку нужно будет набраться смелости, чтобы повести за собой «Барселону» в следующие годы», — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что Бартомеу отпустили из полиции.