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Спортивные новости

Гол и передача Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Баффало» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, состоявшаяся на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 3:2 в пользу «синерубашечников».

В составе победителей гол и результативную передачу на свой счет записал форвард Павел Бучневич. В 20 матчах сезона россиянин набрал 15 (6+9) очков.

Вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 24, его коллега по амплуа и соотечественник Александр Георгиев провел всю игру на скамейке.

Ранее были объявлены три российские звезды февраля в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 3:2
1:0 – Бучневич (Зибанеджад, Фокс) – 00:28'
1:1 – Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 00:55'
2:1 – Лафренье (Бучневич) – 02:36'
3:1 – Крайдер (Линдгрен, Фокс) – 29:32'
3:2 – Ридер (Далин, Ристолайнен) – 36:21'

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