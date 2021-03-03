«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси», Варламов сделал 28 сейвов

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на домашнем льду «девс» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 28 бросков из 29. Его коллега по амплуа Илья Сорокин остался на скамейке запасных.

В составе «Дэвилз» результативной передачей отметился нападающий Никита Гусев. Форвард Михаил Мальцев и защитник Дмитрий Куликов, заработавший коэффициент полезности -2, тоже очков не набрали.

Ранее были объявлены три российские звезды февраля в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 1:2

0:1 — Вальстрём (Пажо, Ледди) – 41:10'

0:2 — Ли (Грин, Барзал) – 47:51'

1:2 — Вуд (Шарангович, Гусев) – 59:47' (6x5)