«Коламбус» Гаврикова нанес поражение «Детройту» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на домашней арене «мундиров» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. «Коламбус» прервал серию из пяти поражений подряд.

В составе победителей защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности 1.

Нападающие «Ред Уингз» Евгений Свечников и Владислав Наместников очков не набрали, заработав коэффициент полезности -1.

Ранее сообщалось, что шайба Артема Зуба не спасла «Оттава Сенаторз» от поражения в матче с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 4:1

1:0 – Аткинсон – 07:44' (4x5)

1:1 – Манта (Юус, Райан) – 15:46' (5x4)

2:1 – Нэш (Бемстрём, Бьёркстранд) – 27:26'

3:1 – Рослович (Веренски, Аткинсон) – 29:16' (5x4)

4:1 – Дженнер (Веренски, Джонс) – 37:37'