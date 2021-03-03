«Коламбус» Гаврикова нанес поражение «Детройту» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра прошла на домашней арене «мундиров» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. «Коламбус» прервал серию из пяти поражений подряд.
В составе победителей защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности 1.
Нападающие «Ред Уингз» Евгений Свечников и Владислав Наместников очков не набрали, заработав коэффициент полезности -1.
Ранее сообщалось, что шайба Артема Зуба не спасла «Оттава Сенаторз» от поражения в матче с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 4:1
1:0 – Аткинсон – 07:44' (4x5)
1:1 – Манта (Юус, Райан) – 15:46' (5x4)
2:1 – Нэш (Бемстрём, Бьёркстранд) – 27:26'
3:1 – Рослович (Веренски, Аткинсон) – 29:16' (5x4)
4:1 – Дженнер (Веренски, Джонс) – 37:37'