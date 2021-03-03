Кокорину посоветовали не обращать внимания на критику

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не должен обращать внимания на критику, сообщает газета «Известия».

Таким мнением поделился бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов. По мнению экс-игрока, форвард может еще быть не готов физически полностью, к тому же, ему дают мало времени, за которое Кокорин не успевает сделать ничего, кроме нескольких пасов.

«Если в ближайший месяц у него все-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать. Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить», — заявил Колыванов.

Ранее сообщалось, что Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой».