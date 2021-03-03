Известны подробности о смерти Розанова

Стали известны подробности смерти комментатора Юрия Розанова, который скончался в 59 лет.

По информации Telegram-канала Mash, накануне комментатору стало плохо, и его супруга была вынуждена вызвать бригаду медиков. Проблемы заключались в затрудненном дыхании.

«Он долго и тяжело болел онкологией — легкие. Сотрудники скорой рекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей», — указано в источнике.

Розанов на протяжении долгого времени боролся с раком. С мая по ноябрь 2019 года был вынужден оставить работу из-за того, что лечился, однако затем вновь приступил к комментированию, при этом продолжая лечение.

Ранее сообщалось, что матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове.